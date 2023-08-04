Çanakkale'de 55 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 55 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 2'si tutuklandı.

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 55 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor Bu kapsamda 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonda kent merkezinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Operasyonlarda 3 araç, 21 can yeleği, ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 755 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i savcılık kararıyla, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.