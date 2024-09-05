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Çanakkale'de 50 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Çanakkale'nin Çan ve Gökçeada ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 50 bin boş makaron ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca sigara, tütün ve elektronik sigara da ele geçirildi.

Çanakkale'nin Çan ve Gökçeada ilçelerinde polis ekiplerince 50 bin boş makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Eylül'de Çan ve Gökçeada'da kaçakçılık suçlarının deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 50 bin dal bandrolsüz boş makaron, 1580 dal doldurulmuş sigara, 255 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 129 kilogram kıyılmış tütün, 8 kilo bandrolü kesilmiş tütün, 234 paket gümrük kaçağı bandrolsüz tütün 7 adet vozol marka elektronik sigara ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gökçeada Makaron Güncel Polis Çan

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