Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 lastik botta seyir halinde olan 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-28" ve "KB-20" sevk edildi.
Ekipler, lastik botlardaki Afganistan uyruklu 15'i çocuk 49 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.