Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde 47 kaçak göçmen yakalandı. ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde 47 kaçak göçmen yakalandı. Makine arızası nedeniyle denizde sürüklenen ahşap tekne içerisindeki 18 kaçak göçmen ise kurtarıldı. Gece saat 00.50'de, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik TCSG-905 Botu sevk edildi. Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 47 kaçak göçmeni yakaladı. 18 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI Saat 01.10'da ise Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu ahşap tekne makine arızası yaptı. Denizde sürüklenen teknedeki kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik TCSG-28 Botu sevk edildi. Teknede bulunan 18 kaçak göçmen kurtarılarak, kıyıya getirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Saat Güncel Haberler

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