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Çanakkale'de 45 kaçak göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen jandarma operasyonunda, 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçesinde, jandarma operasyonunda, 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bugün sabaha karşı Ayvacık ve Ezine ilçelerinde operasyonda düzenledi. Ekipler tarafından durdurulan 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ve organizatör G.T.,S.Ş. ve E.E. yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Jandarma Göçmen Kaçakçılığı Politika Güncel Haberler

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