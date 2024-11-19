Çanakkale'de 44 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 44 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince 44 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
İlçede Ayvacık Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timince Afganistan uyruklu 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen, Ayvacık Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timince de aynı ülke vatandaşı 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.