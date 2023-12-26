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Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ahşap teknede 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ahşap teknede 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Ayvacık açıklarında ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan ahşap teknedeki 43'ü Afganistan, 1'i Irak uyruklu toplam 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen Kazakistan uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Göçmen Kaçakçılığı Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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