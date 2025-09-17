Haberler

Çanakkale'de 43 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21'i çocuk toplam 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21'i çocuk toplam 43 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 15 Eylül tarihinde yapılan çalışmalar sırasında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki 21'i çocuk toplam 43 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

