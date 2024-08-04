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Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından seyir halindeki lastik botta bulunan 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında Afganistan, Tacikistan ve İran uyruklu 18'i çocuk bulunuyor. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-4305" sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki Afganistan, Tacikistan ve İran uyruklu 18'i çocuk 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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