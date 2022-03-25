Çanakkale'de 406 tarihi sikke ele geçirdi - Haberler

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Çanakkale'de 406 tarihi sikke ele geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale'de 406 tarihi sikke ele geçirdi

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 406 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 406 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ilçesinde 2 şüphelinin elindeki tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için alıcı aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 406 sikke ve 2 küpe ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Bayramiç, Jandarma, Güncel, Haberler

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