Çanakkale'de 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botla tespit edilerek kurtarıldı ve işlemlerin ardından göçmen merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-84" Sahil Güvenlik gemisi ile "KB-119" botu ekipleri, bottaki 40 Afgan uyrukluyu kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.