Çanakkale'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Çanakkale'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Çanakkale'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında bina tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir yavru kedi kurtarıldı.

ÇANAKKALE'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi 3'üncü Bahçe Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında Dumandan etkilenen yavru kediyi polis kurtarırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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