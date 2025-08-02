Çanakkale'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir yavru kedi kurtarıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

ÇANAKKALE'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, saat 09.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi 3'üncü Bahçe Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında Dumandan etkilenen yavru kediyi polis kurtarırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Amedspor yolcusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar çekildi: Biri ağır 12 yaralı

Kına gecesi tartışmasında bıçaklar çekildi! Nedeni inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.