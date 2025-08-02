Çanakkale'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Çanakkale'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan Uluşan Apartmanı'nın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cevatpaşa Mahallesi 3. Bahçe Sokak'ta bulunan Uluşan Apartmanı'nın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada bulunan vatandaşlar tedbiren dışarıya çıkarılırken yangına Çanakkale Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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