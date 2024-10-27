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Çanakkale'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 17.56'da Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 10,27 kilometre açığında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ayvacık'ın Babakale, Kocaköy, Bademli, Koyunevi ve Gülpınar köyleri ile çevre illerden de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

VALİ TORAMAN: OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ile alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar her hangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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