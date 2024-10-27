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Çanakkale'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Çanakkale'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,02 kilometre olarak belirlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 17.56'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.56'da, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel

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