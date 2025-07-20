Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 18'i çocuk toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

"TCSG-84" gemisi tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 18'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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