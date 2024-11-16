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Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen kara ve deniz operasyonlarında 38 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Operasyonlarda 15'i çocuk 31 Afganistan ve İran uyruklu göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen kara ve deniz operasyonlarında 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halinde lastik bot tespit etti. Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "KB-20" botu yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan ve İran uyruklu 15'i çocuk 31 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ise aynı ilçede düzenledikleri operasyonda, İran uyruklu 5 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 1 zanlıyı yakaladı.

Sahil güvenlik gemisi "TCSG-61" tarafından karada tespit edilen Afganistan uyruklu 2 kişi de yakalanarak ekiplere teslim edildi.

Yabancı uyruklular, daha sonra Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) götürüldü.

Şüpheli de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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