Çanakkale'de 37 Kaçak Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı

Çanakkale'de 37 Kaçak Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlardaki 11'i çocuk 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan 2 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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