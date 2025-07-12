Çanakkale'de 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta 15'i çocuk 36 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Temmuz'da Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bottaki 15'i çocuk toplam 36 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.