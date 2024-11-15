Çanakkale'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yapılan operasyonda, 18'i çocuk olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik "KB-119" ve "KB-20" botları yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 18'i çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.