Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapılan operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı ve insan kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Körüktaşı köyünde gerçekleştirilen operasyonda 3 aracı durdurdu ve içindeki 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. Operasyonda kullanılan araçlar ve botlara el konuldu.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Körüktaşı köyündeki Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde yaptıkları operasyonda, 3 aracı durdurdu.
Jandarma ekipleri, araçlar içindeki 34'ü Afganistan, 1'i İran uyruklu toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla S.İ.Ö, B.Y, H.Y, O.Ç, M.F. ve U.B.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.
Olayda kullanılan 3 araç ile bot ve bot motoruna el konuldu.