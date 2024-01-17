Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapılan operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı ve insan kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Körüktaşı köyünde gerçekleştirilen operasyonda 3 aracı durdurdu ve içindeki 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. Operasyonda kullanılan araçlar ve botlara el konuldu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Körüktaşı köyündeki Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde yaptıkları operasyonda, 3 aracı durdurdu.

Jandarma ekipleri, araçlar içindeki 34'ü Afganistan, 1'i İran uyruklu toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla S.İ.Ö, B.Y, H.Y, O.Ç, M.F. ve U.B.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Olayda kullanılan 3 araç ile bot ve bot motoruna el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Jandarma Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek? Emekli maaşı zammı hangi tarihte yatacak, ödenecek? Emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 En düşük emekli maaşı kaç TL? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı kaç oldu? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir? EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA SONUÇLARI | THY Emlak Konut başvuru sonuçları! Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek? İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? Osmaniye'de Deprem mi oldu? Osmaniye'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak? Bugün hangi diziler var? 17 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 17 Ocak yoklama alınacak mı? 17 Ocak Çarşamba BUGÜN devamsızlık yazılıyor mu, sayılıyor mu? E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA: E Okul not girişi bitti mi, ne zaman bitecek 2024? E-Okul VBS sistemi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title