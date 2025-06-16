Çanakkale'de 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik, hareketli bir lastik bot içinde 34 düzensiz göçmeni yakaladı. 13'ü çocuk olan göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Botu "KB-119" tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Lastik bot içinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel