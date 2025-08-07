Çanakkale'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda, 14'ü çocuk olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel