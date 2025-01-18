Çanakkale'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri 9'u çocuk toplam 32 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk, 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen "KB-119" botu ekipleri, lastik bottaki 9'u çocuk, 32 Afgan uyruklu göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel