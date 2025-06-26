Çanakkale'de 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik botları "TCSG-28" ve "KB-103" bölgeye sevk edildi.

Lastik bot içindeki 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.