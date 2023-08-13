Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de 30 kaçak göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'TCSG-907' tarafından lastik bot içinde 28'i Yemen, 2'si Sudan uyruklu olmak üzere 30 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title