Çanakkale'de 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen operasyonda Afganistan ve Suriye uyruklu 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Küçükkuyu Kolluk Destek Timi, Ayvacık'ın Ahmetçe köyü yakınlarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan ve Suriye uyruklu 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel