Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, 30 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alemşah köyü yakınında 16 BBY 128 plakalı kamyonda 6'sı kadın,12'si çocuk 30 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Yakalanan Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Söz konusu araç, yediemin otoparkına çekildi.

Araçta bulunan H.Ö. ve M.C.Ö. ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.