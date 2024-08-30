Çanakkale'de 30 Ağustos Zaferi Kutlamaları

ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale'de 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da çelenk töreni düzenlendi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, Atatürk Anıtı'na tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Vali Toraman, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Kordon Boyu'nda kutlama yapıldı. İlk olarak Vali Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, vatandaşların bayramını kutladı. Törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri ise Çanakkale Boğazı'nda su gösterisi yaptı. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.