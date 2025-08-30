Çanakkale'de 30 Ağustos Zaferi Coşkuyla Kutlandı

ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale'de 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da çelenk töreni düzenlendi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Vali Toraman, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Kordon Boyu'nda kutlama yapıldı. İlk olarak Vali Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan, vatandaşların bayramını kutladı. Törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri ise Çanakkale Boğazı'nda su gösterisi yaptı. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu. Program geçit töreninin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,