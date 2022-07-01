ÇANAKKALE'DE 3 DÖNÜM MAKİLİK YANDI - Haberler

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ÇANAKKALE'DE 3 DÖNÜM MAKİLİK YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'de, tarım arazisinde çıkan yangın, makiliğe sıçradı.

ÇANAKKALE'de, tarım arazisinde çıkan yangın, makiliğe sıçradı. Alevler, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 dönüm alan zarar gördü.

Gelibolu'ya bağlı Fındıklı köyündeki tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle makiliğe sıçradı. Yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında 3 dönüm makilik zarar gördü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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