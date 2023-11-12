Çanakkale'de 3 Büyük Orman Yangınında 10 Bin 612 Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Yandı

Çanakkale'de 16 Temmuz, 22 Ağustos ve son olarak da 4 Kasım'da meydana gelen 3 büyük orman yangınında 10 bin 612 futbol sahası büyüklüğünde 7 bin 580 hektar alan yandı.

Çanakkale'deki 3 büyük orman yangınında 10 bin 612 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Çanakkale'deki 3 büyük orman yangınında 7 bin 580 hektar alan küle döndü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 16 Temmuz, 22 Ağustos ve son olarak da 4 Kasım'da meydana gelen 3 büyük orman yangınlarında 10 bin 612 futbol sahası büyüklüğünde 7 bin 580 hektar alan yandı.

Çanakkale'de bu yıl 16 Temmuz, 22 Ağustos ve 4 Kasım'da büyük orman yangınları meydana geldi.

16 Temmuz'da çıkan yangında 2 bin 500 hektar alan küle döndü

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, 16 Temmuz tarihinde örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle müdahale sonrası yangın 52 saat sonra kontrol altına alındı. Kızılkeçili köyünde çıkan ve 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında 3 bin 500 futbol futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 1200 hektar verimli ve bozuk orman sahası ile yaklaşık 1300 hektar orman dışı alan olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 hektar alan yandı. Yangınları kontrol altına almak için hava araçları 1800 sorti yaparak, 4 bin 900 ton su attı.

22 Ağustos'taki yangında 4 bin 80 hektar alan yandı

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde 22 Ağustos tarihinde tarım arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alındı. 12 köy yangından etkilendi. 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel ve 790 kara aracı ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak, küle döndü. Yangınları kontrol altına almak için 10 uçak, 38 helikopter havada 503 saat uçuş yaparak, 2828 sorti ile 9 bin tona yakın su attı. Çanakkale'de, yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde 2650 hektar ormanlık alan ile 1430 hektar tarım arazisi ve orman dışı alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yandı.

4 Kasım'daki yangında 1000 hektar alan yandı

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde 4 Kasım'da orman yangını çıktı. Yangına 9 hava aracı, 81 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, 40 diğer kurum araçları ve 510 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın saatteki 80 kilometre hızıyla büyüdü. Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Akşam saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağışla yangın saat 21.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları ve karadan ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti. Yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında orman ve orman dışı alan olmak üzere yaklaşık 1000 hektar alan zarar gördü. Yangında 1400 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı.

3 büyük orman yangınında 10 bin 612 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

16 Temmuz'daki orman yangınında 2 bin 500 hektar, 22 Ağustos'taki orman yangınında 4 bin 80 ve 4 Kasım'daki orman yangınında yaklaşık 1000 hektar olmak üzere 10 bin 612 futbol sahası büyüklüğünde orman ve orman dışı alan olmak üzere 7 bin 580 hektar alan küle döndü.