Çanakkale'de 3 bacaklı doğan oğlak, yaşama tutundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saanen ırkı bir keçi, 3 bacaklı oğlak doğurdu. Sahibi Hüseyin Yılmaz, ilk anda endişelendiklerini ancak oğlağın sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

Ayvacık ilçesinin Ümmühan Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yılmaz'a ait saanen ırkı keçi 1 ay önce 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi. 3 bacaklı oğlak, zamanla hayata tutundu. Oğlak büyümeye başladıkça 3 bacağına rağmen diğer oğlaklar kadar hareketli olduğu görüldü. İlçede doğduğundan beri bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, "Canlı hayvan alım-satım işi yapıyoruz. Aynı zamanda damızlık hayvan da yetiştiriyoruz. Ufak tefek damızlıklarımızın içerisinde 3 bacaklı bir oğlağımızın doğduğunu fark ettik. İlk anda endişe ettik ama şu an gayet sağlıklı. Güzel gelişiyor. Hayata tutundu. 3 bacaklı olmasına rağmen bazı şeyleri başarıyor. Hareket etmesinde de bir sıkıntı yok. Bu oğlak da nasibimize geldi. Hayırlısıyla bu oğlağımızı biraz büyüttükten sonra satacağız" dedi.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
