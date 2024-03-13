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Çanakkale'de 29 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Çanakkale'de yapılan operasyonda, hakkında 20 ayrı suçtan kesinleşmiş 29 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Hükümlü, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl 3 ay hapis bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte suçlulara yönelik düzenlenen planlı çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 20 ayrı suçtan kesinleşmiş 29 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hükümlü polis ve adli makamlardaki işlemleri sonrası Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Çanakkale 3.Sayfa Güncel Haberler

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