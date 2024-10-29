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ÇANAKKALE 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

ÇANAKKALE 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kordonboyunda geçit töreni düzenlendi.

ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kordonboyunda geçit töreni düzenlendi.

Çanakkale'de Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kordonboyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir'in askerlerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Programda konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Bugün Cumhuriyetimizin 101'inci yılına eriştiği gündür, kutlu olsun. Geçen 100 yıl boyunca ecdadımız Cumhuriyetimizi, memleketimizi her alanda daha ileriye götürmek için çok çalıştı, gayret gösterdi, büyük fedakarlıklarda bulundu. Bu gayret ve fedakarlık neticesinde bugün ülkemiz bölgesinde lider, sözüne ve gücüne itibar edilir bir büyük ülke konumundadır" dedi.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı askerlerin gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Halk oyunları gösterisinin ardından kortej geçişinin yapılmasıyla program sona erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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