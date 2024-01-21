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Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28", Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28" tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Çanakkale Kurtarma Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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