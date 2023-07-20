Çanakkale'de 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kasten adam öldürme suçundan 26 kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları asayiş çalışması kapsamında durumundan şüphelendikleri kişinin güvenlik sorgulamasını yaptı. Sorgulama sonunda kasten adam öldürme suçundan aranan ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.