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Çanakkale'de 243 Göçmen Yakalandı, 15 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

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Çanakkale'de polisin düzenlediği düzensiz göçmen operasyonlarında çeşitli ülkelere mensup 243 kişi yakalandı, 21 göçmen kaçakçısından 15'i tutuklandı.

Çanakkale'de polisin düzenlendiği düzensiz göçmen operasyonlarında çeşitli ülkelere mensup 243 kişi yakalandı, 21 göçmen kaçakçısından 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 1 Şubat-29 Şubat arasında 15 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 12 araç, 50 can yeleği, 40 şambrel, 7 el pompası ile 33 bin 450 Türk Lira ile 40 Avro nakit paraya el konuldu.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan, Afganistan, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Angola, Filistin, Suriye, Burundi, Libya, Rusya ve Cezayir uyruklu 243 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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