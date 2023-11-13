Çanakkale'de 24 Saatte Metrekareye 72 Kilogram Yağış

Çanakkale il merkezinde ve bazı ilçelerde 24 saat içinde yoğun yağış yaşandı. İl merkezinde metrekareye 72 kilogram yağış düşerken, en çok yağış alan ilçe ise Eceabat oldu.

Çanakkale il merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağışlar sonrası metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de etkili oldu. İl merkezinde metrekareye 72 kilogram yağış düştü. Eceabat 63 kilogram ile en çok yağış alan ilçe olurken, Ayvacık'ta ise yağış miktarı 18 kilogram olarak kayda geçti. - ÇANAKKALE