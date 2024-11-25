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Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
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Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına Valilik ve eğitim camiasından temsilciler katıldı. Program öncesinde 'Şehitler Diyarı Çanakkale'nin Şehit Öğretmenleri' sergisi gezildi. Aday öğretmenlerin yemini ve 'Tohumdan Fidana' gösterisi ile devam eden etkinlikte, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.

İÇDAŞ Kongre Merkezinde düzenlenen kutlama programı öncesi, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, "Şehitler Diyarı Çanakkale'nin Şehit Öğretmenleri" sergisini gezdi.

Daha sonra düzenlenen programda aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından, Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan "Tohumdan Fidana" adlı gösteri izlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman emekli olan öğretmenlere ve personele, hizmet şeref belgesi vererek eğitim camiasına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kutlama programına il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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