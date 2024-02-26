Çanakkale'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot tespit edildi. Ekipler, içinde 11'i çocuk toplam 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Botu "KB-111", Ayvacık açıklarında hareketli lastik bot tespit etti.
Ekipler, durdurdukları lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 11'i çocuk toplam 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.