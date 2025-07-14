Çanakkale'de 23 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Çanakkale'de, hakkında kesinleşmiş 23 yıl 9 ay 9 gün hapis cezası bulunan N.Ç. polis tarafından yakalandı. İstanbul Bakırköy'de 1997 yılında 'birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan ceza almıştı.

Çanakkale'de, hakkında 23 yıl 9 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis tarafından yakalandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul Bakırköy'de 1997 yılında "birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 23 yıl 9 ay 9 gün hapis cezası bulunan N.Ç, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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