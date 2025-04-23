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Çanakkale'de 23 Nisan Şenliği Coşkusu

Çanakkale'de 23 Nisan Şenliği Coşkusu
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Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için çeşitli etkinliklerle dolu bir şenlik düzenledi. Şenlikte karateden müzik dinletisine, uçurtma uçurmaktan atlı gezintilere kadar birçok aktivite yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için şenlik düzenlendi.

Hamzakoy Taş İskele mevkisindeki şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, şenlikte bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından çocukların sunduğu karate gösterileri gerçekleştirildi. Çocuk korusu tarafından müzik dinletisi, bando ve animasyon gösterileri gerçekleştirilen şenlikte, ritim grubu da bir konser verdi.

Şenlik kapsamında çocuklar uçurtmalar uçurup, atlarla gezindi yaptı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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