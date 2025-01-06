Çanakkale'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 12'si çocuk toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkeze teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Afganistan uyruklu 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçeye bağlı Bademli mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükkuyu/Koldestim) ile Gürpınar Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin karada yürüttüğü çalışmada 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen tespit edildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel