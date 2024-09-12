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Çanakkale'de 21 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'de yapılan operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Çanakkale'de 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Çanakkale İzmir Otoyolunun Ezine ilçesi yakınlarında, 3 şüpheliyle 2'si Afganistan, 8'i Filistin, 11'i Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Yürütülen çalışmada ele geçirilen 5 bin lira, 2 araç, 1 el hava pompası, 8 can yeleği, 6 şambrele el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş, H.S, F.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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