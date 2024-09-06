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Çanakkale'de 20. Issız Cuma Hayrı düzenlendi

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bu sene 20'ncisi düzenlenen 'Issız Cuma Hayrı' etkinliği, tarihi Issız Cuma Camisi'nde gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı ve cuma namazıyla devam etti. Etkinliğe, Yenice Kaymakamı, üniversite rektörü, belediye başkanları ve Kale Grubu yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bu sene 20'ncisi düzenlenen "Issız Cuma Hayrı" gerçekleştirildi.

Kale Grubu tarafından organize edilen etkinlik, Seyvan ve Çakıroba köyleri arasındaki tarihi Issız Cuma Camisi'nde yapıldı.

Camide okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'le başlayan program, cuma namazının kılınmasıyla devam etti.

Etkinliğe, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara, cuma namazının ardından yemek ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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