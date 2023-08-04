Çanakkale'de 20 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botta Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.
Ekiplerin "KB-4510" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 20 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel