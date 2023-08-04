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Çanakkale'de 20 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu 'KB-4510' ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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