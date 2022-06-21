Çanakkale'de 2 ayda 1479 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de 2 ayda 1479 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale'de 2 ayda 1479 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince son 2 ayda 1479 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince son 2 ayda 1479 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarda, son 2 aydaki 67 olayda, 1479 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında ise adli işlem gerçekleştirildi.Jandarma ekipleri, ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik narkotik köpekleri 'Roket' ve 'Tatbik'in de kullanıldığı son 2 ayda 24 operasyon düzenledi. Aramalarda; 2 bin 426 kök kenevir bitkisi, 36 kök skunk bitkisi, 13 gram metamfetamin, 150 gram bonzai, 565 gram kubar esrar, 6 gram eroin, 7 gram kokain, 8 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kenevir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title